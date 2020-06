Nantes : un adolescent de 16 ans arrache une chaîne en or accrochée au cou d'un homme de 63 ans

Les policiers sont à nouveau intervenus ce lundi après-midi à Nantes pour le vol à l'arraché d'une chaîne en or. La victime est un homme de 63 ans. Les suspects ont 16 et 18 ans.

Encore un vol à l'arraché de bijou à Nantes. Deux jeunes hommes ont été arrêtés ce lundi après-midi près de la piscine Gloriette. Ils sont soupçonnés d'avoir arraché la chaîne en or d'un homme de 63 ans qui marchait dans la rue. Les deux suspects ont 16 ans et 18 ans. Le plus jeune, recherché par la police, a été interpellé en possession de la chaîne en or volée ainsi que d'un couteau à cran d'arrêt dissimulé dans sa manche. Le plus âgé était lui en possession une lame de cutter dans la poche de son blouson.

Dimanche dernier, un adolescent de 16 ans a été interpellé à Nantes après avoir arraché le collier d'un homme rue du Roi-Albert. Il doit être jugé en comparution immédiate ce mardi après-midi.