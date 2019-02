Nantes : un ancien entraîneur de boxe jugé pour viols et agressions sexuels sur mineurs

La cour d'assises de Loire-Atlantique juge cette seamine un ancien entraîneur de boxe poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur deux de ses élèves mineurs. Les faits sont anciens et ses sont déroulés à Saint-Herblain (44).

Nantes, France

La cour d'assises de Loire-Atlantique juge de mardi à vendredi un ancien entraîneur de boxe poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur deux de ses élèves mineurs. Les faits sont anciens et se sont déroulés à Saint-Herblain (44).

Aujourd'hui l'accusé a 59 ans. Ancien agent de maîtrise de la Ville de Saint-Herblain il est suspendu depuis la révélation des faits. En 2009 les parents d'un ado de 15 ans interceptent les textos enflammés que l'entraîneur du club herblinois de boxe envoie à leur enfant. Ils écrivent immédiatement au procureur, et informent le sénateur-maire de l'époque. L'élu lui aussi dans la foulée fait un signalement au parquet. Entendu par la police l'ado dénonce alors des attouchements sexuels répétés.

Puis les enquêteurs retrouvent la trace d'un autre ancien élève de l'entraîneur de boxe. Traumatisé. Il relate des scènes de viols et d'agressions sexuelles. Entre sa douzième et sa quinzième année, de 1994 à 1997. Le coach ami de la famille le retrouvait dans sa chambre ou bien le faisait venir à son domicile dit-il. Des faits que l'accusé conteste pendant toute l'instruction et conteste aujourd'hui encore.

Les deux jeunes hommes parties civiles dans cette affaire sont aujourd'hui majeurs, l'un a 25 ans l'autre 36, et chose rare, ils acceptent la levée partielle du huis clos. Leur entourage et la presse pourront assister au procès.

L'accusé encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.