Nantes : un ancien professeur de mathématiques condamné à un an de prison ferme

Nantes, France

Un Herblinois de 52 ans a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis ce lundi à Nantes. Il a été reconnu coupable de détention et diffusion d'images pédopornographiques. Les faits se sont produits entre le 1er août 2012 et le 8 octobre 2013. L'homme est un ancien professeur de mathématiques du collège de Chantenay à Nantes. Pendant plusieurs mois, l'enseignant prend ses élèves en photo, à leur insu, en classe ou en voyage. A chaque fois, le mode opératoire est le même. L'homme utilise une montre caméra et prend en gros plan les décolletées et les fesses de ses victimes.

24 victimes recensées

Ses victimes sont des adolescentes de 12 à 14 ans. Chez lui, le professeur classe ensuite les clichés sur son ordinateur. Plus de 10.000 selon son avocat. Pire, l'homme manipule les photos en associant des visages de collégiennes à des corps dénudés avant de publier le montage sur des sites étrangers.

Près de 40 heures par semaine consacrées à son addiction. Suspendu de ses fonctions d'enseignant depuis 2013, il vient tout juste de démissionner de l'Éducation nationale.