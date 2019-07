Nantes : un an après l'incendie de la Maison des Haubans, le quotidien des habitants de Malakoff est toujours bouleversé

A Nantes, un an après l'incendie criminel qui a ravagé la Maison des Haubans dans le quartier de Malakoff, le quotidien des habitants est toujours bouleversé. Les associations et les services qui y étaient hébergés sont dispersés aux quatre coins du quartier.

Aboubacar Fofana, tué par le tir d'un CRS dans le quartier du Breil. Une flambée de violences un peu partout dans les quartiers avec à Malakoff la Maison des Haubans ravagée par les flammes. Un an après l'incendie criminel qui a détruit ce lieu dédié aux habitants du quartier, les associations et les services qui y étaient hébergés sont dispersés aux quatre coins du quartier - à l'exception de l'espace 11/15 ans et de l'espace de diffusion où se réunissent quelques associations- et le quotidien des usagers est bouleversé.

35 associations dispersées dans le quartier

La CAF est passée à la mairie annexe, le cyber centre a déménagé au premier étage de la rue d'Angleterre, les 35 associations de l'ancienne maison des haubans sont dispersées sur l'ensemble du quartier. Il ne reste plus rien de l'idée d'un lieu commun partagé, au grand regret du directeur du centre socio-culturel ACCOORD Michel Caillaud :

Michel Caillaud directeur du centre socio-culturel ACCOORD à Malakoff. © Radio France - Pascale Boucherie

Il y a un avant et un après, c'est un vrai manque, même si on a réussi à relancer les activités il n'y a plus ce lieu où on se retrouvait tous" - Michel Caillaud

Hadja est accompagnée de sa mère Bouchra, toutes deux témoignent de ce grand chambardement :

"C'est dommage. La maison des haubans c'était grand, il y avait un peu de tout... un cyber espace, la CAF, une bibliothèque, le secteur jeunes... et là tout est divisé et les nourrices le matin ne peuvent plus venir avec les enfants. Elles n'ont plus d'endroit où aller"

Karine Figiel-Boudaud, médiatrice sociale pour l'association "Accompagnement Administratif et Accès aux Droits pour tous". Désormais installée au 2ème étage du 1 rue d'Angleterre. © Radio France - Pascale Boucherie

Même regret à la bibliothèque. Tous les livres ont brûlé, à part ce qui étaient en prêt. Depuis les dons ont permis de refaire le catalogue mais le local provisoire est quatre fois plus petit que celui d'avant. Sandrine est salariée :

"On avait 120m², maintenant on en a 32. Toilettes et placards compris" - la bibilothécaire Sandrine

Sandrine salariée de la bibliothèque (à gauche) et Ingrid venue emprunter des livres dans le mini local temporaire de la rue d'Angleterre. © Radio France - Pascale Boucherie

La mairie ne prévoit pas de ré-ouverture de la maison des haubans avant encore deux ans.

Des palissades cachent les dégâts causés par l'incendie de la Maison des Haubans. © Radio France - Pascale Boucherie