Nantes : un bénévole d'associations caritatives poursuivi pour viols sur mineurs

Un homme de 62 ans doit répondre de viols et d'agressions sexuelles sur six mineurs et un adulte de 25 ans. Cet habitant de Vallet, ancien bénévole dans des associations caritatives est jugé devant la cour d'assises à partir de ce vendredi matin.

Un habitant de Vallet comparait devant la cour d'assises de Loire-Atlantique à partir d'aujourd'hui vendredi et jusqu'à la fin de la semaine prochaine.

Cet homme âgé de 62 ans est poursuivi pour viols et agression sexuelles sur six mineurs et un jeune adulte. Incarcéré depuis juillet 2014, il reconnait les faits pour trois adolescents, il nie pour les quatre autres.

Ses victimes, il les a rencontrées au travers de ses activités de bénévole dans des associations caritatives. Les faits s'étalent sur 2013 et 2014. L'accusé est alors bénévole aux Restos du Coeur ainsi qu' à l'association du Temple Protestant. Et c'est comme ça qu'il rencontre les jeunes garçons.En apportant des colis alimentaires à leur domicile. Il se lie d'amitié avec eux.

L'accusé infiltrait les associations caritatives de manière à pouvoir y repérer les plus vulnérables. C'est un système de prédation, de repérage, on est gentil, et puis on ferre la proie et lorsque la porte de la chambre est fermée, on abuse sexuellement - Anne Bouillon, avocate d'une des victimes.

Cadeaux offerts aux jeunes garçons

A certains l'accusé offre des cadeaux : un voyage à Paris, un scooter, la promesse de rembourser des dettes, une journée à la plage ou une sortie au casino de Pornichet. L'une des victimes explique avoir été droguée : un médicament contre l'insomnie mélangé à du Coca-Cola.

Le point commun entre les victimes : leur jeune âge et leur vulnérabilité.

L'accusé quant à lui, ne travaillait plus. Depuis 96 suite à des problèmes psychiatriques il percevait une pension d'invalidité. Il a un casier judiciaire : condamné à un an de prison avec sursis en 2000 pour vol aggravé. En revanche il n'est pas répertorié au fichier des délinquants sexuels.