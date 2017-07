Nantes : un blessé léger après des coups de feu tirés quartier du Breil

Soirée agitée hier dans le quartier du Breil à Nantes. Un jeune homme de 18 ans a été touché au bas ventre par des tirs en provenance d'un scooter.

22h30 dimanche soir rue du Breil. Les riverains entendent six coups de feu. Et voient partir un scooter en trombe. Dessus : un pilote et un passager. Un jeune homme de 18 ans orginaire du Congo est blessé à la fesse et dans le haut de la cuisse. Il arrive aux urgences du CHU un quart d'heure plus tard. Il ne sait pas qui a bien pu lui tirer dessus.Il dit qu'il se trouvait là dans la rue, à jouer au foot avec des amis. La police ne lui connait aucun antécédant.

Douilles disparues

Des doutes subsistent sur la nature de l'arme utilisée. Le trou fait dans le pantalon de la victime laisse penser à un tir de plomb.Mais sur place les six douilles ont disparu. D'après les témoins elles ont été ramassées par des jeunes du quartier.

La police ne fait aucun lien avec les coups de feu de ces derniers jours quartier Malakoff. L'enquête est confiée à la sûreté départementale.