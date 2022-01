Nantes : un busway freine brusquement, plusieurs passagers blessés

Il est 14h30 boulevard de Gaulle à Nantes ce mardi quand un busway de la ligne 4 freine brusquement. Quatre passagers sont légèrement blessés. Deux femmes de 22 et 68 ans et deux jeunes hommes de 16 et 19 ans ont été pris en charge par les pompiers et transportés au CHU de Nantes et aux Nouvelles Cliniques Nantaises.

Un incident du même type avait déjà eu lieu la semaine dernière avec un autre busway.