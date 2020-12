Nantes : un cambrioleur s'introduit dans un pavillon avec une pioche, la famille le maîtrise

Une famille nantaise a fait preuve de beaucoup de sang-froid dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 décembre. Vers 2 heures du matin, un homme de 24 ans a tenté de s'introduire dans un pavillon du quartier de la Beaujoire, à Nantes, pour le cambrioler, muni d'une pioche et d'une valise vide. Réveillée par les bruits de verre brisé, la famille se rend au rez-de-chaussée et découvre cet homme, au milieu des débris de verre, en train de fracturer le volet.

A leur arrivée, le cambrioleur lâche la pioche, et les habitants réussissent à le maîtriser. Ils appellent ensuite le 17 et le jeune homme est interpellé par la police et placé en garde à vue. Aucun blessé n'est à déplorer, une enquête est toujours en cours.