Nantes : un conducteur "fan de Johnny" interpellé avec 2,8g d'alcool dans le sang

Un conducteur a été interpellé sur le périphérique de Nantes lundi en début de soirée, avec un taux d'alcoolémie de 2,8g par litre de sang. Après une longue poursuite, le chauffard a finalement été stoppé par un barrage.

L'affaire débute à l'Est de Nantes, à l'échangeur de Gachet : des policiers de La Baule repartent de la maison d'arrêt où ils ont déposé un détenu, quand ils aperçoivent une Clio grise en train de zigzaguer en direction du périphérique. Le conducteur manque de heurter le terre-plein central. Les policiers déclenchent sirène et gyrophare, et prennent le chauffard en chasse. Mais l'homme continue sa route, en évitant un motard de justesse. Plus loin, il frôle la glissière de sécurité, avant de faire une embardée en coupant les deux voies de circulation.

Je n'ai pas entendu la sirène, j'écoutais du Johnny à fond ! "

Face à ce refus d'obtempérer, les policiers baulois appellent des renforts. Leurs collègues positionnent plusieurs voitures sur le périphérique, pour stopper la circulation et dresser un barrage, à hauteur de la porte d'Atlantis. Pris dans le bouchon, le chauffard finit par s'arrêter. L'un des policiers qui le poursuivaient, ouvre la porte côté passager, serre le frein à main, et arrache les clés du contact. Le conducteur s'agrippe à son volant, avant d'être emmené au commissariat et placé en garde à vue.

Les examens sanguins montrent qu'il conduisait avec 2,8g d'alcool par litre de sang, alors qu'il avait déjà été condamné pour alcoolémie en 2012. Et quand les policiers lui demandent pourquoi il a refusé de s'arrêter, l'homme répond sans broncher : "je n'ai pas vu le gyrophare... et je n'ai pas entendu la sirène, car j'écoutais du Johnny à fond !"