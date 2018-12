Nantes : un conseiller départemental roué de coups devant un lycée

Deux nantais ont été agressés ce vendredi matin alors qu'ils se trouvaient devant le lycée Mandela à Nantes : ils ont empêché des individus de "retourner" une voiture, et ont été roués de coups "en retour". Parmi les victimes, figure Jérôme Alemany, conseiller départemental de Loire-Atlantique (PS).

Nantes, France

Jérôme Alemany a lui-même posté la photo de son visage ce vendredi matin sur son compte Twitter : on y voit plusieurs hématomes. Le nantais qui travaille à Habitat 44, à proximité immédiate du lycée Nelson-Mandela à Nantes, explique avoir été frappé par "de faux lycéens" alors qu'il s'interposait pour les empêcher de "retourner" une voiture. Ce lycée fait partie des huit établissements de l'académie de Nantes bloqués totalement ou partiellement dans le cadre de la mobilisation lycéenne : les cours sont d'ailleurs suspendus ce vendredi au lycée Mandela.

Le directeur d'Habitat 44, Jean-Noël Frexinos, était lui aussi présent et a été frappé. "La situation était électrique devant l'établissement. Nous sommes descendus pour dissuader des jeunes, qui n'étaient a priori pas des lycéens, de retourner une voiture. Nous avons réussi, mais _nous avons reçu une pluie de coups"_, explique Jérôme Alemany, contacté par France Bleu Loire Océan. Selon nos informations, Jean-Noël Frexinos, qui est le plus sérieusement blessé des deux, est tombé au sol et a ensuite reçu des coups de pied.

Selon nos informations, les agresseurs, qui étaient une quinzaine, ignoraient très vraisemblablement que Jérôme Alemany est conseiller départemental de Loire-Atlantique (socialiste). Les deux victimes se trouvaient ce vendredi dans la matinée aux urgences du CHU de Nantes, afin de subir des examens complémentaires. "Ce sont nos collègues [d'Habitat44] qui sont intervenus à plusieurs et ont permis d'arrêter l'agression", explique Jérôme Alemany qui appelle "tout le monde au calme" et reprend le hashtag #stopviolence, très partagé sur les réseaux sociaux ces derniers jours.