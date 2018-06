Nantes, France

Malgré la cagoule qui lui cachait le visage, le jeune homme avait été repéré par le centre de supervision urbain de Nantes. Il semblait s'adonner au trafic de stupéfiants devant un hall d'immeuble du quartier des Dervallières. Dimanche, les policiers de la BAC se sont rendus sur place, et l'ont interpellé après une tentative de fuite. Il était en possession d'une cagoule et d'une sacoche, dans laquelle se trouvaient 310 euros en liquide, 63 cachets de résine de cannabis (232 grammes) et un calepin où il notait ses transactions. Placé en garde à vue, le jeune homme a reconnu le trafic de stupéfiants. Un commerce qui durait depuis trois mois environ et qu'il tenait pratiquement tous les jours de midi à minuit, selon ses dires. Présenté à un juge lundi matin, il a été jugé quelques heures plus tard en comparution immédiate, et condamné à dix mois de prison dont cinq avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans.