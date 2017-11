Nantes : un étudiant agressé au Hangar à Bananes

Un étudiant parisien de 25 ans a été agressé au Hangar à Bananes à Nantes dans la nuit de samedi à dimanche. Munis d'un couteau, deux hommes ont tenté de lui extorquer de l'argent.

Cet étudiant parisien de 25 ans se souviendra longtemps de cette soirée au Hangar à Bananes à Nantes. Nous sommes dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'amuse avec des amis. La soirée est festive. Sauf que vers quatre heures du matin, elle vire au cauchemar. L'homme est alors abordé par deux individus qui manœuvrent pour l'éloigner de de se amis. Une fois à l'écart, l'un des agresseurs sort un couteau, le menace et l'oblige à le suivre à pied jusqu'à un distributeur à billet. L'étudiant s'exécute. Les deux agresseurs s'emparent alors de ses affaires, de son téléphone portable et de ses cartes bleus. Mais arrivé devant le distributeur, l'étudiant profite d'un moment d'inattention de ses agresseurs et se sauve en courant. Résultat, pas d'extorsion. Mais un étudiant choqué et deux agresseurs toujours en fuite.