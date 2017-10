Nantes : l'étudiant porté disparu après une soirée en discothèque s'est noyé dans la Loire

Le corps retrouvé dans la Loire lundi à Nantes a été identifié, il s'agit de celui d'un étudiant de 20 ans. Il avait disparu après une soirée en discothèque dans la nuit du 17 au 18 octobre.

Le corps repêché dans la Loire lundi à Nantes à proximité du Belem et du pont Anne de Bretagne a été identifié, il s'agit du jeune homme de 20 ans porté disparu après une soirée en discothèque au Hangar à bananes. Hugo Poupet avait été vu pour la dernière fois vers 3 heures du matin, c'était dans la nuit du 17 au 18 octobre. Peu de temps après, des témoins et des policiers avaient assisté, sans pouvoir intervenir, à la noyade d'un homme à proximité de la passerelle du palais de justice. Le courant de la Loire était fort, les pompiers plongeurs n'avaient pas réussi à localiser le corps et ignoraient à ce moment-là s'il s'agissait du jeune étudiant en médecine.

Des bouquets de fleurs au pied de la passerelle

Des bouquets de fleurs déposés en hommage à l'étudiant retrouvé mort dans la Loire © Radio France - Pascal Roche

Mardi après-midi, à proximité de la passerelle Schoelcher, des bouquets de fleurs ont été déposés à l'endroit où le jeune homme a été vu se noyer et un écriteau a été accroché. On peut y lire : "Plus rien ne sera jamais comme avant, nous t'aimions"'.

Avis de recherche sur les réseaux sociaux

Lorsque la disparition de Hugo Poupet a été signalée, ses amis et camarades de la faculté se sont mobilisés pour relayer un avis de recherche, de nombreux messages ont été partagés sur Facebook et Twitter dont celui de la Protection civile de Loire-Atlantique où l'étudiant en médecine était bénévole. Mardi soir, l'association a posté un nouveau message pour rendre hommage au jeune secouriste et s'associer à la douleur de sa famille.