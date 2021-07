Nantes : un homme armé vole pour 20 000€ d'or dans le centre-ville

Dans le centre-ville de Nantes ce vendredi, un homme armé a fait irruption dans une boutique de revente d'or, et en est ressorti avec l'équivalent de 20 000 euros de marchandise. Le vol, commis en plein après-midi, n'a fait aucun blessé.

C'est en fin d'après-midi, ce vendredi vers 17h30, que cet homme est entré dans une boutique spécialisée dans l'achat et la revente d'or, rue de Strasbourg, à Nantes. Cet homme, avec le visage en partie masqué, a pénétré dans les lieux muni d'une arme de poing, attachée à sa ceinture. Il a volé pour environ 20 000 euros de marchandises, avant de s'enfuir à pied.

Un vol rapide, sans violence

Ce voleur n'a pas fait usage de son arme, et ne l'a pas non plus brandie, selon les enquêteurs de la sûreté départementale, chargée de l'enquête. Il est tout simplement entré dans cette boutique de revente d'or, muni de son arme à la ceinture, présentée de manière ostensible.

Il a ensuite profité de la peur de l'unique vendeuse présente en boutique à ce moment, pour attraper de nombreux objets posés sur les présentoirs. L'individu est ensuite parti à pied, comme il était venu. Les enquêteurs de la sûreté départementale de Nantes sont chargés de l'enquête. Ils vont exploiter les images de vidéosurveillance et s'appuyer sur les expertises de la police scientifique et technique pour tenter de retrouver ce voleur.