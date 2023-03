Nantes : un homme confondu par son ADN six ans après un viol en centre-ville

Déféré devant le tribunal de Nantes, l'homme a été mis en examen et placé en détention provisoire.

"La persévérance des enquêteurs finit toujours par payer", selon une source policière. Six ans après le viol d'une jeune femme, rue du Maréchal-Joffre, à Nantes, un homme a été interpellé. "Son ADN est apparu dans un autre procédure en fin d'année dernière et les enquêteurs ont fait le rapprochement avec ce dossier", poursuit cette même source policière, confirmant une information révélée par nos confrères de Presse-Océan.

Une jeune femme violée à deux reprises en quelques minutes

Dans la nuit du 29 au 30 octobre 2016, quartier Bouffay, une jeune femme, 20 ans, sort de discothèque et attend un taxi quand deux hommes l'interpellent. L'un la pousse dans l'herbe et la viole. Choquée, la jeune femme rentre chez elle à pied. Un homme se propose de l'aider, de la raccompagner. Sauf que celui-ci la viole aussi. C'est non loin de la rue du Maréchal-Joffre.

Mis en examen et écroué

À l'époque, deux ADN sont isolés. L'un "matche" figurant dans le fichier des empreintes génétiques. Cet homme-là est condamné en 2019. Le deuxième suspect lui reste alors introuvable.

Identifié récemment, ce Nantais qui fêtera ses 26 ans le mois prochain, est interpellé ce mardi 21 mars. Il nie les faits selon une source proche du dossier. Déféré devant le parquet, il a été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire.