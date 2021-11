Nantes : un homme en garde à vue après avoir proposé de la cocaïne à un policier en civil

Ce lundi 29 novembre, dans la soirée, des policiers de la Bac de Nantes - la brigade anticriminalité - s'installent quartier Nantes-Nord pour surveiller un point de deal. Ils ne sont pas en tenue, mais en civil. Et très vite, un homme de 21 ans va à la rencontre de l'un d'eux, et sans savoir bien sûr qu'il s'adresse à un policier en civil, lui propose de la cocaïne. Dans la foulée, il est interpellé et placé en garde à vue pour proposition d'acquisition de stupéfiants. Par ailleurs, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.