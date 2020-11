Nantes : un homme interpellé alors qu'il vendait du gaz hilarant à un lycéen

Un homme de 21 ans a été interpellé en flagrant délit jeudi à Nantes alors qu'il vendait dans sa voiture du protoxyde d'azote à un adolescent de 16 ans. Ce gaz est en vente libre mais il est détourné de son usage et très prisé par les jeunes pour ses effets hilarants.

Les policiers de la brigade anti-criminalité de Nantes ont interpellé un homme de 21 ans jeudi vers 20 heures dans le quartier Zola. Il était dans son véhicule sur le boulevard du Tertre lorsque les agents l'ont surpris en train de vendre des bouteilles de gaz de protoxyde d'azote et des ballons de baudruche. Ce gaz utilisé notamment en cuisine pour les siphons à chantilly est détourné de son usage par de nombreux jeunes, ils en sont friands pour ses effets hilarants. Dans le cas présent, l'acheteur est un lycéen de 16 ans, il a dépensé 40 euros et a contacté le vendeur via les réseaux sociaux.

Près de 300 euros sur lui

Les policiers ont fouillé la voiture du vendeur, ils ont mis la main sur huit grandes bouteilles de gaz de protoxydes d'azote, 200 ballons de baudruche, et plus de 80 embouts, tout l'attirail pour inhaler le produit. L'homme était en possession de 295 euros en espèces, il a reconnu qu'il s'agissait là du produit de ses ventes.

Même si le protoxyde d'azote est en vente libre, son usage comporte des risques, il peut provoquer des vertiges, des brûlures (causées par le froid du gaz) ou une asphyxie par manque d'oxygène.