Nantes : un homme interpellé après avoir filmé sous la jupe d'une passagère dans le train

Nantes, France

La police ferroviaire de la SNCF (SUGE) est intervenue jeudi soir en gare de Nantes. Sollicitée par une jeune femme de 19 ans, elle a interpellé un homme de 46 ans à la descente du train. La jeune femme venait d'être informée par un autre voyageur, que l'homme qui était venu s'asseoir en face d'elle, avait filmé sous sa jupe à l'aide d'un téléphone portable durant le trajet entre Montaigu et Nantes. L'homme mis en cause et qui avait eu le temps de supprimer les vidéos a fini par reconnaître les faits.