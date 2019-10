Nantes : un homme propose 100 euros à un collégien pour une relation sexuelle

Un homme de 67 ans a été interpellé ce lundi à Nantes après avoir été reconnu par un collégien à qui il avait proposé 100 euros pour une relation sexuelle quelques jours plus tôt.

Nantes, France

Un homme de 67 ans devrait être présenté à un juge ce mercredi dans la soirée à Nantes. Il a été interpellé lundi après-midi près du rond-point de Paris après avoir été reconnu par un garçon de 12 ans à qui il avait proposé une relation sexuelle. C'était le 23 septembre vers 18 heures à proximité du collège où est scolarisé l'enfant. L'homme lui demande s'il a une copine, s'il a déjà fait l'amour et s'il ne veut pas faire l'amour avec lui moyennant 100 euros. De retour à son domicile, le collégien raconte sa mésaventure à ses parents qui portent plainte dès le lendemain.

La même tenue vestimentaire

Lundi, le jeune garçon a immédiatement alerté un de ses professeurs quand il a reconnu son agresseur dans la rue, il était habillé de la même manière qu'une semaine plus tôt. L'enseignant, un professeur de sports, a appelé le commissariat et a commencé à suivre le sexagénaire tout en restant au téléphone. Il a ainsi pu indiquer sa position aux policiers jusqu'au lieu de l'arrestation boulevard des Belges. Il avait sur lui deux photos d'adolescents nus.

Connu pour des faits similaires

Alors que l'interpellation vient d'avoir lieu, un adolescent se présente devant les policiers : il a 14 ans et il raconte que ce monsieur de 67 ans lui a proposé de venir un boire un jus d'orange chez lui la semaine dernière. L'homme a été placé en garde à vue, il a déjà été condamné et incarcéré pour des faits similaires. A son domicile, dans le quartier Tortière, les enquêteurs ont saisi un ordinateur et plusieurs disques durs.