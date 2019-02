Un homme retrouvé mort dans une cabane à Nantes : "Il se faisait appeler Christophe"

Nantes, France

Un homme a été retrouvé mort mardi soir dans une cabane du quartier Doulon à Nantes. Le corps a été découvert par trois autres personnes de ce bidonville situé sur un petit terrain en bord de voie ferrée.

Il se faisait appeler Christophe et avait une quarantaine d'années. De cet homme on ne sait rien de plus. Il vivait à l'abri des regards dans ce campement connu d'une poignée de personnes à 300 mètres de l'arrêt du tram du Landreau. Un campement sauvage, un bidonville de trois-quatre cabanes.

"Triste et douloureux"

Là ne vivent que des hommes. Un Roumain, plusieurs Roms, et ce Français, sans papier "réfugié là depuis plusieurs mois" explique Nathalie Arnold du collectif Romeurope. Il rentrait dans sa cabane pour dormir, parfois il y passait la journée entière. "Un homme très discret qui semblait se cacher" sur ce petit bout de terrain en bord de voie ferrée mais invisible de l'extérieur. Aucune trace suspecte sur le corps. Les causes du décès sont inconnues.

Je ne sais pas si il s'est laissé mourir ou si il était malade. C'était quelqu'un d'isolé. Il était jeune en plus. C'est très triste et très douloureux" - Nathalie Arnold

En 2016 la Fondation Abbé Pierre dénombrait en France 141.500 personnes sans domicile.