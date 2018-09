Nantes

Les policiers ont fait une drôle de découverte ce jeudi vers 4h20 à Nantes rue Desaix à seulement 100 mètres du commissariat. Au milieu de la route, ils aperçoivent une voiture moteur allumé. Au volant, il y a un homme de 30 ans qui dort un taux d'alcoolémie de 2,56 grammes par litre de sang.

Interpellé, le chauffard a affirmé qu'il revenait d'une soirée durant laquelle il avait bu trois verres de rosée et de la bière. Remis en liberté, il s'est vu retirer six points sur son permis et a également écopé d'une amende de 4.500 euros. Il comparaîtra prochainement devant la justice.