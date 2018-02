Nantes, France

Un homme est tombé dans la Loire dans la nuit de vendredi à samedi, à Nantes, près du Quai des Antilles, un secteur qui rassemble des bars et des boites de nuit. Il a été emporté par le courant. C'est un témoin qui a prévenu les secours, vers 5H30 du matin. Les pompiers-plongeurs sont arrivés quelques minutes plus tard et ont pu le sauver de la noyade.

On ne connait pour le moment pas les circonstances de l'incident. Une enquête est en cours.