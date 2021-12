Nantes : un incendie au troisième étage d'un immeuble du centre-ville, deux personnes relogées

Samedi 25 décembre au matin, le jour de Noël, les pompiers de Loire-Atlantique sont appelés en urgence vers 10h30 rue de la Juiverie, en plein centre-ville de Nantes. En cause, un feu de matelas qui a provoqué un incendie au troisième étage d'un immeuble résidentiel de la rue.

L'incendie a pris dans un appartement de 60 mètres carré. Six personnes ont pu évacuer le bâtiment avant l'arrivée des secours. Au total, 25 pompier sur place pour maîtriser l'incendie à l'aide d'une lance. Les deux personnes qui occupaient l'appartement touché ont été transportées au CHU de Nantes, à cause d'une intoxication aux fumées. Leur appartement n'étant plus habitable, ces deux personnes seront également relogées par la mairie.