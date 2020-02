Nantes : un incendie détruit plusieurs caravanes d'un camp de roms

Nantes, France

Un incendie a détruit plusieurs caravanes d'un camp de roms à proximité de l'ancien marché d'intérêt national ce mardi après-midi à Nantes. Vingt-cinq pompiers sont intervenus vers 13h15, ils ont réussi à éteindre le feu en moins d'une heure et demie. Trois caravanes ont pris feu pour une raison encore inconnue dans la rue Saint-Domingue. Les flammes se sont propagées à l'entrepôt situé à côté. 150 mètres de bardage ont aussi été détruits. Aucune victime n'est à déplorer. Un couple et leurs deux enfants de quinze mois et trois ans pourraient être relogés. Deux chiens sont morts dans cet incendie.