Nantes, un jeune de 17 ans se tue à scooter

A Nantes, quartier de la Bottière, un jeune de 17 ans s'est tué la nuit dernière en heurtant un trottoir du quartier de la Bottière. 2h50 du matin, rue de la Souillarderie, côté tramway, le jeune a le casque sur le bras. il heurte le trottoir, chute, se relève avant de s'effondrer. Il décédera d'un arrêt cardiaque sur place très peu de temps après l arrivée des secours.

Des jeunes repartent avec le scooter

A l'arrivée du SAMU, la moto avait disparu. En visionnant les enregistrements de la vidéo surveillance, les policiers ont découvert que juste après l'accident s'est formé un attroupement et on voit des jeunes repartir avec le 2 roues. Est-ce que ce jeune se livrait à un rodéo ? "Non" dit la police a Nantes, "C'était une accident de la circulation". Selon une autre source proche de l'enquête, le jeune se serait livré a des acrobaties et au rodéo quelques minutes avant l accident. La victime est un jeune domicilié à Carquefou. Il était connu de la police pour des faits mineurs notamment liés aux stupéfiants.