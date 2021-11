Nantes : agressé, un jeune habitant d'Orvault sort un couteau

Il est minuit et demi ce samedi quand un jeune habitant de 22 ans du quartier Plaisance à Orvault est agressé devant chez lui, devant son immeuble. Trois hommes lui demandent d'abord une cigarette avant de le rouer de coups de pieds, de coups de poings et de lui dérober son portefeuille. Réaction inattendue pour les trois agresseurs : leur victime sort un couteau et porte un coup à la hanche de l'un d'eux. Les trois vont alors prendre la fuite, deux seront rattrapés par la police, dont le blessé qui aura quelques points de suture. Ce samedi matin, 2 des agresseurs et le jeune homme de 22 ans sont en garde à vue.