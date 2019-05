Nantes : un jeune homme interpellé après un rodéo dans un parc

Nantes, France

Lundi soir à Nantes, des riverains du parc de la Crapaudine (quartier sud) appellent la police pour signaler des rodéos. Les policiers de la BAC repèrent rapidement le pilote au guidon d’une moto de cross de marque Honda, mais ce dernier leur échappe. Ils fournissent alors son signalement à d’autres patrouilles, qui finissent pas arrêter le fuyard rue Mauvoisins.

Placé en garde à vue, le jeune homme reconnait les faits. Il pilotait la moto - qui n’avait pas de plaque d’immatriculation - sans permis de conduire ni casque. Il est convoqué devant la justice en mai 2020.

Mi-avril, dans le même quartier, un jeune homme de 17 ans, avait semé la panique au volant de son scooter en roulant sur les trottoirs, sur la voie du Busway, et en zigzagant entre les voitures à vive allure. Lui non plus n’avait pas de casque. L’engin n’avait pas de plaque d’immatriculation, mais les enquêteurs avaient réussi à identifier le pilote quelques semaines plus tard.