Nantes : les cambrioleurs repartent avec la télé dans les bras

A Nantes, deux cambrioleurs ont été interpellés mardi soir alors qu'ils sortaient d'une maison avec un téléviseur dans les bras. Les deux voleurs sont des adolescents dont l'un est déjà connu pour 37 infractions !

A Nantes mardi soir, les policiers de la BAC (Brigade anti-criminalité) ont interpellé deux jeunes qui venait de cambrioler un pavillon dans les quartiers nord. C'est une femme qui a donné l'alerte, elle a aperçu les deux voleurs sortir d'une maison avec un sac de sport et avec un téléviseur écran plat dans les bras. Les deux jeunes hommes, deux adolescents de 14 et 18 ans, ont repéré le témoin et l'ainé a foncé sur cette passante pour lui donner une gifle.

Interpellé en possession des clés de la maison cambriolée

Les policiers sont arrivés juste après, ils ont arrêté le mineur à proximité de la maison cambriolée, ils ont retrouvé son comparse un peu plus loin, rue Samuel de Champlain, il était en possession des clés du domicile et des clés de la voiture du propriétaire qui était absent mardi soir. Le jeune homme de 18 ans est un habitué du commissariat puisque dans un communiqué, la police précise qu'"il est connu 37 fois de ses services", c'est le nombre d'infractions qu'il a à son actif !