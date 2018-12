Nantes : un manifestant grièvement blessé lors du rassemblement des gilets jaunes

Nantes, France

La manifestation a dégénéré ce samedi après-midi à Nantes. Un jeune homme de 22 ans a été grièvement blessé. Selon le centre opérationnel des pompiers de Loire-Atlantique, il aurait reçu un tir de flash-ball dans la tête, cours des 50 otages.

Sur place, on distingue des traces de sang sur le sol. La victime a été transportée au CHU de Nantes, on n'en sait pas plus pour le moment sur son état de santé.