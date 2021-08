Nantes : un membre du RN impliqué dans une violente bagarre avec des "antifas"

Samedi après-midi, pendant la manifestation contre le pass sanitaire à Nantes, une très violente bagarre a opposé des "antifas" et des membres d'extrême-droite. Certains ont utilisé lors de ces affrontements des matraques, ceintures ou gros bâtons de bois. Sur plusieurs photos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir Wilfried Van Liempd, numéro 2 de la liste du RN aux municipales de 2020.

"Pas de commentaires" dit Eléonore Revel

Sur une des photos partagées, on voit deux hommes à terre et six autour d'eux, prêts à donner des coups de matraque notamment. Parmi eux, à droite, Wilfried Van Liempd. Le militant RN ne s'en cache pas, puisqu'il a partagé une autre photo en couverture de son compte Facebook, où on le voit également une matraque à la main.

Contactée, la numéro un du parti en Loire-Atlantique Eléonore Revel dit ne pas avoir de commentaire à faire. Ajoutant quand même que "c'était de la légitime défense". Elle n'était pas présente à cette manifestation.