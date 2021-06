Nantes : un homme de 60 ans meurt en percutant une voiture

Un motard a perdu la vie ce mardi à Nantes. Il roulait au guidon de sa moto boulevard Lelasseur quand il a percuté une voiture. Il était âgé de 60 ans. "Malgré l'action rapide des secours, il a été déclaré décédé par le SMUR Nantes", expliquent les pompiers.

Une heure et demi plus tard, c'est à Thouaré-sur-Loire au lieu-dit le chemin nantais qu'un autre accident grave s'est produit. Un choc frontal entre une camionnette et un semi-remorque. Le conducteur de la camionnette, un homme de 32 ans, a été grièvement blessé. Selon les gendarmes, son pronostic vital est engagé. A 18 heures, la circulation était encore très perturbée sur la RD 723 car la route a dû être coupée entre le rond-point de la belle étoile et le rond-point de Mauves-sur-Loire.