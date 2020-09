Nantes : un octogénaire victime de faux policiers, les voleurs repartent avec 13.000 euros en liquide

L'histoire s'est déroulée en deux temps. Vendredi dernier, un faux facteur se présente chez un homme de 85 ans installé dans le quartier Dalby à Nantes. Il visite sa maison et repart. Deux jours plus tard, deux faux policiers sonnent à sa porte. L'octogénaire les accueille dans sa cuisine. L'un d'entre eux en profite alors se rendre dans les plusieurs pièces avant de quitter les lieux. Quelques heures plus tard, l'octogénaire s'aperçoit que les deux faux policiers lui ont dérobé 13.000 euros en liquide ainsi que des bijoux. Une plainte a été déposée.

Lundi dernier, un Nantais de 88 ans a lui été victime de faux agents des eaux. Ils sont repartis avec 250 euros.