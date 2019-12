Nantes : un parking prend feu rue Lamoricière, deux enfants légèrement blessés

Nantes

Ce matin à 10h41, un parking a pris feu dans le centre-ville de Nantes, au 13 rue Lamoricière. Deux jeunes enfants intoxiqués par les fumées ont été transportés au CHU de Nantes, ils sont légèrement blessés. Vingt-quatre habitants ont été évacués, ils pourront retrouver leur logement ce samedi.

Les flammes ont ravagés le parking du 13 rue Lamoricière, à Nantes, ce samedi matin © Radio France - Fabrice Hawkins

Deux foyers ont été identifiés. Le feu a été éteint en une heure. 20 camions et 41 pompiers mobilisés, ils mènent désormais des opérations de désenfumage. Les flammes ont détruit une cave et un deux roues. Le parking touché dessert aussi les blocs d'appartements 11, 11 bis, et 13 bis. À 13h00 la circulation était coupée dans la rue Lamoricière à l'intersection de la rue Bayard jusqu'à la rue Villars.