"J'avais peur qu'il me tue", un pédophile condamné à trois ans de prison à Nantes

Elles sont quatre victimes à être présentes dans la salle d’audience du tribunal de Nantes, ce mercredi. Quatre à souffler et se prendre dans les bras après l’annonce du jugement : trois ans de prison dont deux ferme. Le prévenu écope d’une année de sursis, avec une période probatoire de deux ans. Il ne pourra également pas travailler au contact de mineurs, et sera inscrit au FIJAIS. Le tribunal a aussi prononcé l’interdiction d’entrer en contact avec les victimes.

Dans ce dossier, elles sont huit victimes au total. Réparties sur plusieurs années, de 2014 à 2017. À chaque fois, c'est quasiment le même mode opératoire. Cet homme prend contact par message, sur les réseaux sociaux ou sur son téléphone. Au début, il se montre à l'écoute, confie une des victimes dans un des procès verbaux.

Il me demandait de faire des choses, de me mettre le manche d'un balais dans mon vagin.

Il se met à poser des questions autour du sexe, demande des photos dénudées, ou même des vidéos. Si la jeune fille refuse, il harcèle avec des milliers de messages parfois. Plus de 2.000 pour une victime. Si ça ne fonctionne pas, il passe aux menaces. "Il me demandait de faire des choses, de me mettre le manche d'un balais dans mon vagin. Je l’ai fait. J’avais peur qu’il me tue", dit-elle la gorge nouée, avec le bras de sa mère dans son dos. "C'est faux !", répond l'homme derrière son masque chirurgical noir. Sur le banc des parties civiles, la mère s'énerve.

Piégée par une maman

À la barre, dans son jogging motif treillis militaire, il dit souvent ne pas se souvenir des faits. Une bague argentée orne son annulaire gauche. En octobre 2014, il prend contact avec une fillette de 11 ans par Facebook, la plus jeune de ses victimes. La mère se rend compte de cet échange de messages et prend le contrôle.

"Tu crois que j'avais plus que 11 ans ?", lance-t-elle. L'homme de 20 ans au moment des faits répond : "non", puis dans la foulée il lui demande des photos. "Tu es comment au lit, avec une culotte ? Tu as un peu de seins à 11 ans ?". Les questions fusent et le piège de la maman se referme parce qu'elle porte plainte.

Menaces physiques

À l'énoncé d'autres faits, la victime concernée quitte la salle en pleurs. Le pédocriminel ment sur son âge, prend contact avec sa victime par téléphone. Ils échangent des SMS, puis rapidement il demande des photos dénudées. Il se montrait très "insistant" raconte-t-elle. Il me menaçait, j’ai eu vraiment peur, si je ne le faisais pas lui et ses potes allait venir devant le collège, c'est ce qu'il disait."

Interrogé sur les faits, le prévenu répond : "je ne pense pas que si j’avais demandé à quelqu’un de venir, il serait venu". La salle d'audience souffle face à cet argument. À la même période, il confie à sa victime des attouchements sur sa cousine, quand les deux étaient mineurs. "J'ai eu encore plus peur", dit-elle devant la cour.

"Il y a un trouble et une déviance"

Déjà condamné à deux reprises pour des faits similaires, il se retrouve en garde à vue en octobre 2019 pour en pas avoir respecté son contrôle judiciaire. Son téléphone est exploité par les gendarmes qui découvrent des recherches sur internet comme : "viol", ou encore "je viole ma sœur innocente pendant qu’elle dort".

"Comment peut-on avoir ce genre de recherches alors qu’on est condamné pour ces mêmes faits ?" s’offense la présidente. Silence. "Vous saviez très bien ce que vous faisiez, ça ne vous arrêtait pas ?" Il ne répond pas. Elle soulève un énorme dossier : "Regardez ça, ce sont juste ces recherches et ces photos. Comment vous pouvez faire ça alors que vous êtes sous le regard de la justice ?" La voix faiblarde, il répond : "J’étais perdu, j’ai pas beaucoup réfléchi à ce que je faisais, c’est qu’après les actes que je réfléchissais."

"Vous reconnaissez peu de choses, alors que les preuves sont là, lance la présidente. Vous avez peur du jugement ?" Le prévenu acquiesce de la tête sans dire un mot. _"Vous est-il arrivé de parler de vos envies sexuelles avec des enfants à votre psychologue ?"_, demande une avocate des parties civile. "Non", répond-il. Maitre Hamon insiste : "Même avec votre psy vous n’arrivez pas à en parler ?". "J’ai honte" glisse-t-il en hochant la tête.

"Il y a un trouble et une déviance", lance le parquet dans son réquisitoire. Le prévenu devra se présenter à la maison d'arrêt de Nantes le 6 septembre pour commencer à purger sa peine. Il écope également d'une injonction à un suivi psycho-judiciaire.