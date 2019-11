Nantes : un père devant les assises, accusé de violences à l'origine de la mort de son bébé

Nantes, France

Près de quatre ans après les faits, il n'y a encore aucune certitude sur ce qu'il s'est passé, ce samedi 19 décembre 2015. Son procès s'ouvre ce mercredi à la cour d’assises de Loire-Atlantique : un père de famille, âgé de 32 ans à l'époque, est accusé d'avoir commis des violences sur son bébé, entraînant sa mort deux jours plus tard.

L'accusé conteste les violences

La mère, alors sa compagne, est aujourd'hui partie civile. Ce soir-là, elle est encore au travail lorsque son conjoint arrive paniqué dans un centre de secours nantais, son bébé inconscient dans les bras. Le Samu le prend rapidement en charge, sans parvenir à le sauver.

Que s'est-il passé au domicile familial ? Toujours aucune réponse aujourd'hui. L'accusé conteste les faits qui lui sont reprochés , il affirme avoir fait un malaise - avoir perdu connaissance - avant de retrouver sa fille sur le sol, le crâne déformé.

On est bien au-delà du bébé secoué, les lésions qui ont été constatées par les experts [sur le corps de l'enfant] démontrent qu'il a fallu imprimer une force très importante sur cette petite fille"

- Anne Bouillon, avocate de la mère, partie civile

Au lendemain des faits, le couple explose. Lui, retourne vivre chez ses parents dans l'Eure-et-Loire. Elle, refait sa vie dans le Maine-et-loire ; impossible de résider à Nantes, qui lui rappelle trop de souvenirs. Elle sera tout de même là pour le procès.

"Elle est très anxieuse, elle ne dort pas beaucoup, _elle appréhende, et en même temps elle a besoin de ce procès_, confie son avocate, Anne Bouillon. On l'a attendu longtemps. C'est un moment crucial. On espère juste que ses espoirs ne seront pas déçus."

L'accusé encourt 20 ans de réclusion criminelle.