Nantes : un prêtre poursuivi pour agression sexuelle sur une adolescente

L'évêque de Nantes a annoncé la nouvelle via un communiqué ce mardi. Un prêtre, âgé de 40 ans et exerçant sur la paroisse Sainte-Madeleine, a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Il aurait eu des gestes "gravement inappropriés" sur une adolescente de 14 ans.

Nantes, France

Une nouvelle affaire de pédophilie secoue l'église catholique. Cette fois-ci, c'est à Nantes qu'un prêtre est poursuivi pour avoir agressé sexuellement une jeune fille âgée de 14 ans. L'affaire a été dévoilée, dans un communiqué, par l'évêque de Nantes, Monseigneur Jean-Paul James. L'homme a été mis en examen lundi après-midi.

Le communiqué de presse de l'évêque de Nantes publié ce mardi matin. - Diocèse de Nantes

Le prêtre poursuivi est un homme de 40 ans, originaire de Kinshasa (capitale de la République Démocratique du Congo) et membre de la Communauté de l’Emmanuel, venu exercer son ministère sur la paroisse Sainte-Madeleine, située sur l'île de Nantes. Il est arrivé en Loire-Atlantique en septembre 2016.

Une adolescente agressée

L'agression a eu lieu dans la maison d'une famille. "Au cours d'un temps de repos, le prêtre a posé des gestes gravement inappropriés sur une adolescente", écrit Monseigneur James. L'homme d'église s'est présenté de lui-même le samedi 24 novembre dernier au commissariat.

Une enquête est ouverte pour "agression sexuelle sur mineur de quinze ans" et un juge d'instruction est saisi. Le prêtre aurait été placé sous contrôle judiciaire selon l'AFP. Il a obligation de quitter la région de Nantes, doit cesser toute activité en lien avec des mineurs et doit se soumettre à une expertise psychiatrique, d'après le procureur de Nantes.

"Ma première pensée se porte vers la jeune victime, sa famille et ses proches. Je les ai rencontrés pour les écouter, leur exprimer ma douleur et ma tristesse, explique l'évêque de Nantes. Ils se sont sentis blessés et trompés."

Notre détermination pour lutter contre ce fléau doit nous engager ensemble. Je veux exprimer aussi ma douleur envers les membres de la communauté paroissiale et toutes les personnes qui ont bénéficié de l’apostolat de ce prêtre." - Monseigneur James, évêque de Nantes

Le prêtre suspendu

Selon le diocèse de Nantes, le prêtre a été suspendu de ses fonctions. L'homme fera l'objet de mesures d'accompagnement psychologique.

Nous sommes bouleversés, profondément affectés par la souffrance de cette adolescente et de sa famille." - Xavier Terrien, curé de la paroisse de Sainte Madeleine

Xavier Terrien, le curé de la paroisse Sainte-Madeleine, dit sa tristesse. Il explique qu'une cellule d'écoute et d'accueil du diocèse de Nantes est mise en place à l'adresse suivante : paroledevictimespaysdeloire@gmail.com.