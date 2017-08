Nantes : un restaurateur se fait voler plus de 40.000 euros en liquide

Un restaurateur du centre-ville de Nantes assure s'être fait entre 40.000 et 50.000 euros en liquide. Le ou les voleurs seraient repartis avec le coffre-fort qui se trouvait dans son appartement.

Il explique que c'est toute sa recette du mois d'août qui a disparu. Un restaurateur du centre-ville de Nantes a porté plainte au commissariat. Il assure qu'un ou des voleurs sont entrés chez lui, dans son appartement du centre-ville, pour lui voler son coffre-fort (qui n'était pas scellé) et sans commettre d'effraction.

D'après ce que dit le commerçant, il y avait entre 40.000 et 50.000 euros à l'intérieur et une montre de luxe. Le cambriolage aurait eu lieu entre 19 heures et une heure du matin ce jeudi soir.