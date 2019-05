Nantes : un riverain surprend des cambrioleurs et donne l'alerte

Nantes, France

Samedi vers 18 heures, une scène interpelle un habitant du Vieux-Doulon, un quartier du nord-est de Nantes. Il aperçoit des silhouettes qui escaladent le mur d'entrée d'une villa, qui en ressortent les bras chargés, puis pénètrent dans un immeuble voisin et en repartent les mains vides. Un manège qu'ils répètent à plusieurs reprises transportant notamment une armoire blindée. Convaincu qu'un cambriolage est en cours, l'homme appelle le commissariat.

Caverne d'Ali Baba

Dans la rue, les policiers croisent deux suspects qui correspondent au signalement du témoin. Ils les interpellent. Puis ils se rendent dans l'appartement suspect. Là, les policiers tombent sur cinq autres personnes , quatre hommes et une jeune femme, et sur une vraie caverne d'Ali Baba. En plus de l'armoire contenant des armes de collection, ils découvrent des tablettes numériques, appareils photos et des bijoux. Une multitude d'objets qui fait penser qu'ils proviennent d'une série de cambriolages et que la bande était organisée.

Ce dimanche, les sept personnes étaient toujours en garde à vue au commissariat de Nantes. Les enquêteurs doivent poursuivre leurs investigations pour savoir si les suspects oeuvraient souvent ensemble. Ils doivent aussi identifier les propriétaires des objets retrouvés dans l'appartement.