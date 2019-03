Nantes : une ancienne patronne de bar jugée pour le meurtre d'un de ses clients

Nantes, France

L'ancienne patronne du bistrot "Chez Mamazette", près de la gare, est jugée pour meurtre cette semaine devant la cour d'assises de Loire-Atlantique à Nantes. Elle encourt 30 ans de réclusion criminelle. En novembre 2013, elle a porté un coup de couteau mortel à l'un de ses clients, un Nantais de 35 ans.

L'accusée "regrette son geste"

Cette accusée a un profil atypique. Âgée de 54 ans, elle est mère de cinq enfants, "réfugiée politique d'Haïti, anciennement menacée par les milices d'Aristide, très impliquée dans la communauté haïtienne" précise son avocat Yvon Chotard. Cette figure nantaise de la communauté haïtienne assure avoir porté un "coup de couteau à l'aveugle". Elle regrette son geste, elle se dit "consternée" par la mort de son client.

La victime, intérimaire dans le bâtiment, est née en Algérie et habitait Nantes dans le Bas-Chantenay. Ce soir tragique de novembre 2013, il boit, beaucoup, on retrouve dans son sang près de quatre grammes d'alcool. La patronne du bar aussi est ivre ; les analyses révèlent deux grammes d'alcool par litre de sang.

"Pour la famille de la victime, ce n'est pas accidentel"

Comment s'est-elle retrouvée à califourchon sur lui armée d'un poignard à la lame longue de 14 centimètres ? Pourquoi l'a t-elle frappé ? Des témoins ont entendu l'accusée proférer des menaces de mort. Alcool, fatigue, colère ? La victime est présentée par plusieurs témoins comme un perturbateur, reste qu'il n'était pas armé.

Ses parents et ses sept frères et sœurs sont parties civiles. Ils sont représentés par Virginie De Guerry De Beauregard et Matthieu Creach. Les deux avocats soulignent que "pour la famille de la victime ce n'est pas accidentel". "Ils attendent des réponses sur les intentions réelles de l'accusée". Ils vivent quasiment tous en Algérie, seule une sœur assistera au procès.