Nantes, une bagarre dans le tramway finit à coups de couteau, un homme blessé à la gorge

Nantes, France

Trois hommes âgés de 22 à 24 ans ont été interpellés par les policiers de la bac dans la nuit de samedi à dimanche à Nantes. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à une bagarre dans le tramway entre les stations Moutonnerie et Duchesse Anne. C'est le conducteur du tram qui a alerté les secours quand il a vu un groupe de six personnes en venir aux mains au fond de la rame.

Des passagers leur demandent d'éteindre leur cigarette

La bagarre a éclaté quand des passagers ont demandé aux trois hommes d'éteindre leur cigarette, l'un d'eux a alors sorti un couteau et a porté plusieurs coups à l'un des voyageurs pendant qu'un autre le frappait à coups de poing et à coup de pied. La victime a été touchée à la carotide et présentait une plaie de trois à quatre centimètres, le jeune apprenti de 24 ans souffre d'une perforation partielle du pharynx. Il a été hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger.

C'est grâce au signalement fourni par les amis de la victime que les policiers ont interpellé les agresseurs rue de Verdun. Deux d'entre eux devaient être présentés ce lundi à un juge d'instruction.