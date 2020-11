Nantes : une boucherie vandalisée et cible de tags racistes à deux reprises en une semaine

C'est un sentiment de consternation et de tristesse qui s'est emparé du gérant d'une boucherie, située rue Bougainville à Nantes. Lorsqu'il a soulevé le rideau métallique de son commerce, ce vendredi matin, le jeune propriétaire d'origine turque s'est retrouvé face à un commerce dévasté. Au mur, des tags racistes, des menaces de mort à l'encontre de l'actuel président turc Recep Tayyip Erdoğan et trois mots : "vive le porc", inscrits à la peinture noire.

Des tags racistes ont été découverts par le propriétaire d'une boucherie nantaise, ce vendredi matin. © Radio France - Florian Cazzola

Une boucherie déjà vandalisée dans la semaine

A l'intérieur de la boucherie, une télévision, une balance ainsi que des vitrines ont également été cassées. Le ou les auteurs de ces actes n'auraient, selon nos informations, pas forcé la devanture du magasin dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils auraient profité de la porte mal fermée de l'immeuble voisin pour pénétrer dans l'arrière de la boutique.

Devant la boucherie ouverte il y a deux mois et proposant des produits traditionnels et artisanaux, des membres de la famille du propriétaire se sont retrouvés pour apporter leur soutien à la victime. Ne voulant "pas faire de vague", ils ont néanmoins souhaité rester silencieux et ont patienté jusqu'à ce que la police arrive sur place pour prendre des photos et réaliser les premières constatations. Ce même commerce avait déjà été la cible de dégradations deux jours auparavant. Le rideau métallique avait été tagué. Effarés, des voisins avaient alors collé plusieurs mots de soutien et l'un d'entre eux avait même pris l'initiative d'effacer ces inscriptions.