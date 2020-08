Nantes : une disparition inquiétante

Le commissariat de Nantes lance un appel à témoins après la disparition "inquiétante" d'une femme de 64 ans. Claudine Le Thomas a quitté le CHU de Nantes samedi 8 août à 18h, sans téléphone, sans moyen de paiement et sans moyen de transport. Cheveux blanc au carré avec une frange, elle porte des lunettes rouges. Elle mesure 1m50, de corpulence moyenne. Elle était vêtue d'une tenue hospitalière mais il est probable qu'elle s'est changée. Cette femme est sous curatelle renforcée, et "en rupture de traitement médical". Elle est susceptible de se trouver avec son compagnon, un homme de 52 ans dont on est également sans nouvelle.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la Sûreté Départementale à Nantes. En journée : 02.53.46.73.91. (07.89.57.70.25) 02.53.46.72.97. (06.13.39.78.23) Soir et week-end : APPEL 17