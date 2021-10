Nantes : une enquête ouverte après des menaces contre des jeunes lycéens

Une simple blague entre copains qui se retrouve sur les réseaux sociaux et amène des messages de haine. Depuis plusieurs jours, des lycéens nantais ont vu une vidéo filmée en janvier ressortir sur Twitter et TikTok. Elle circule dans de nombreux groupes de discussion et montre une dizaine de jeunes en train d'imiter une prière musulmane en rigolant. Ce court extrait de 17 secondes date en réalité du mois de janvier, il a été filmé lors d'une soirée d'anniversaire de collégiens.

Depuis, ils sont entrés au lycée et la vidéo a refait surface dans le week-end selon quelques élèves de l'établissement. "Tous les noms ont circulés sur les réseaux, c'est le groupe que tout le monde cherche", confie une lycéenne. Devant l'imposante porte, un fourgon de police fait le guet, ils protègent face à une possible menace physique.

Enquête ouverte

Ce mardi, un groupe d'une quinzaine de personnes est venue devant l'entrée du bâtiment dans le but d'en découdre avec les jeunes dans la vidéo. "Ils étaient tous encagoulés, souffle une élève. On se sent quand même en danger même si on a rien à voir avec cette histoire." La direction de l'établissement invite les jeunes à ne plus traîner aux abords du bâtiment pour éviter tout problème. Un mail a été envoyé à tous les parents d'élèves pour leur expliquer la situation.

Plusieurs personnes ont déposé plainte, ce qui a poussé le procureur à ouvrir une enquête pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit. L'affaire est prise très au sérieux, selon certains élèves une partie de leur camarade ne viennent plus en cours depuis le début de la semaine.

Pédagogie

Une affaire qui rappelle une nouvelle fois le danger des réseaux sociaux. "Le problème c'est que lorsque des affaires privées fuitent sur les réseaux sociaux ça peut provoquer des déchaînements de haine, c'est du cyberharcèlement", explique le responsable de l'association de parents d'élèves.

L'association de parents d'élèves veut travailler avec l'établissement pour proposer des formations et des temps de parole autour de l'utilisation des réseaux sociaux. Leur priorité pour le moment est de faire retomber la tension pour aborder dans un second temps ce besoin cruel de pédagogie pour éviter que la situation actuelle n'arrive de nouveau.