Nantes : coupable de violences psychologiques, l'institutrice ne pourra plus enseigner

Un grand soupir de soulagement résonne au moment du délibéré ce lundi 29 août, dans la sixième chambre du tribunal de Nantes. Celui des parties civiles, lorsque la présidente du tribunal reconnaît cette enseignante coupable de plusieurs faits de violences psychologiques sur des élèves en école primaire. Elle écope d'une interdiction d'exercer le métier d'enseignant, ainsi que d'exercer toute profession en lien direct avec des mineurs et une peine de 30 mois de prison avec sursis.

Dommages et intérêts

Cette décision suit les réquisitions du procureur, en date du mois de juillet. Une condamnation assortie de plus de 10.000 euros de dommages et intérêts à verser aux victimes. Près d'une dizaine reconnues par le tribunal dans ce délibéré. L'avocat de la défense avait demandé à ce que cette condamnation ne soit pas inscrite au casier judiciaire de l'enseignante. Demande refusée par le tribunal. Cela signifie qu'elle ne pourra plus exercer dans la fonction publique. À la fin de l'énoncé de la condamnation, l'enseignante a rapidement quitté la salle d'audience.

Les faits jugés par le tribunal s'étalaient de 2014 à 2021. Cette enseignante travaillait dans une école de Carquefou, où elle avait été suspendue depuis plusieurs mois suite à ces accusations.