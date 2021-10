Nantes : une femme attaquée avec un couteau en marge d'une soirée

Difficile de savoir pour l'instant ce qui a pu motivé une telle agression. Une femme a été retrouvée ensanglantée dans la nuit de samedi à dimanche dans un hall d'immeuble du quartier de Chantenay à Nantes. Cette dernière présente plusieurs plaies à la tête, sur le cuir chevelu mais aussi sur les avant-bras. Elle a été prise en charge par les secouristes après un appel du voisinage.

Elle sortait d'une soirée dans ce même bâtiment. Alors que la soirée bat son plein, cette femme de 49 ans et deux hommes sortent de l'appartement. Une bagarre se déclenche - sans que l'on ne sache pourquoi à l'heure actuelle - mais avec une arme blanche. La victime a réussi à se défendre et a utilisé ses mains et ses avant-bras pour se protéger des coups de couteau qu'elle a reçu.

Les deux hommes ont été interpellés par la police, un sur place et l'autre un peu plus tard. Ils sont tous les deux en garde à vue pour essayer de démêler le déroulé de cette affaire. Ce qui est certain pour le moment, c'est que tous les trois se connaissent et qu'il y avait "beaucoup d'alcool" présent chez toutes les personnes impliquées.