Nantes : une femme de 23 ans tuée dans une collision frontale

Un appel à témoins est lancé par la police de Nantes après un accident de la route mortel survenu lundi soir à proximité du pont de Cheviré le long du dépôt de la SNCF, rue des usines. Une habitante de Saint-Sébastien de 23 ans est décédée, une autre jeune femme de 26 ans est grièvement blessée.

La jeune femme tuée dans l'accident venait de quitter son travail au hangar à bananes et suivait le véhicule d'un ami. C'est lui d'ailleurs qui alerte les secours, ne la voyant plus dans son rétroviseur il fait demi-tour et découvre l'ampleur du drame.

Vitesse excessive probable

La collision se produit peu après 23h, entre une BMW série 7 et une petite Fiat. La rue des usines est longue et toute droite elle est habituellement empruntée par les automobilistes pour éviter les ronds-points des boulevards parallèles.

Selon la police la vitesse est très certainement en cause. Reste à savoir si la conductrice de la FIAT ne se serait pas assoupie. La brigade accident se demande aussi si elle n'était pas au téléphone, ou alors en train de faire une manœuvre. L'expert tranchera.

Quant aux occupants de la berline : la passagère de 26 ans est gravement touchée à la colonne vertébrale. Son époux qui conduisait a 35 ans. Et il est indemne.

Pour l'appel à témoins, le numéro à appeler est le 02 53 46 70 33.