Nantes : une fuite de gaz en centre ville, une centaine d'habitants concernés

Une conduite de gaz de 4 bars a été arrachée ce matin vers 9h30 par un engin de chantier, rue Augustin Fresnel en centre ville de Nantes. Une "procédure gaz renforcée" a été mise en place avec les techniciens de GRDF et les pompiers. Un périmètre de sécurité a été établi. Deux habitants ont été mis à l'abri et une centaine de personnes ont été "impactées" selon le communiqué du service d'incendie et de secours de Loire atlantique, "le temps de la réparation de la canalisation."