Une quarantaine de personnes ont été évacuées ce mardi de la mosquée Assalam et du collège Al Bader à Nantes après une fuite sur une canalisation de gaz, due à un engin de chantier.

Nantes : une fuite de gaz entraine l'évacuation de la mosquée Assalam et du collège Al Bader

Les pompiers de Nantes ont été appelés vers 11h ce mardi parc de la Roche, pour une fuite de gaz : une canalisation percée par un engin de chantier. À leur arrivée, 36 élèves et six enseignants du collège Al Bader avaient été évacués par précaution, tout comme une personne qui se trouvait dans la Grande Mosquée Assalam située juste à coté. Les techniciens de GRDF ont rapidement colmaté la fuite et les personnes, qui avaient été mises en sécurité, ont pu regagner les locaux.