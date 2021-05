Nantes : une jeune femme poignardée à l'abdomen

C'est ce mardi matin, vers 6h50, que les faits se sont produits. Une jeune femme de 19 ans circulait, à pied, sous le pont Léopold Sédar Senghor, qui relie Nantes et Saint-Sébastien-sur-Loire, quand elle a été abordée par un homme inconnu.

Selon elle, cet individu a posé sa main sur son épaule. Elle s'est retournée, a pris peur et s'est reculée. C'est là que l'individu en question a lâché son couteau au sol et a pris la fuite, dans une direction pour l'instant inconnue. C'est seulement à ce moment-là que la jeune femme a réalisé qu'elle était blessée au niveau de l'abdomen.

La victime a rapidement été prise en charge par les pompiers et transportée au CHU. Le couteau a été trouvé au sol par les policiers et placé sous scellé. Les circonstances et le mobile de cette agression restent floues. Une enquête est ouverte.