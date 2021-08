Nantes : une maman de 16 ans portée disparue avec son bébé qui "peut être en danger"

Une jeune maman de 16 ans et sa fille de 5 mois sont activement recherchées par la police de Nantes. Disparues depuis le mercredi 18 août, elles pourraient se trouver à Nantes, peut-être accompagnées d'un homme. L'adolescente transporterait son bébé dans une poussette noire.

La maman et sa fille de 5 mois, activement recherchées.

Une jeune maman de 16 ans et sa fille de 5 mois sont en ce moment activement recherchées par la police nantaise. Elles n'ont pas été vues depuis le mercredi 18 août et pourraient se trouver en ce moment à Nantes, peut-être accompagnées d'un homme non identifié. La maman qui s'appelle Mia Ringuet, selon l'avis de recherche, transporte son enfant dans une poussette noire.

Un sweat bleu et une poussette noire

La jeune fille a les cheveux bruns, frisés, et mesure 1m68. Au moment de sa disparition, elle portait un legging bleu, un sweat de la même couleur avec mickey, et des baskets de la marque Nike. Son enfant, une petite fille de 5 mois, porte un pyjama bleu ciel. Le sac à langer est de la même couleur. La police nationale pense que Mia peut se trouver en ce moment à Nantes, potentiellement accompagnée d'un homme pour l'heure non identifié.